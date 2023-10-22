"Нам стыдно за наших земляков. Они понесут суровое наказание". Наконец-то диаспоры мигрантов включились

star надо было оскорбить губернатора,чтобы пошло какое-то движение,а когда этому губернатору писали письма о бездействии самарской полиции по такому же оскорблению,но пожилых женщин со стороны азербайджанского подростка и никакой реакции,все закономерно-безнаказанность ведет к беззаконию,так что я даже рада,что эти"детки"сдвинули камень

Silver Kont Правильно, они извинились.... Ещё бы они не извинились.... Чурки, они твари хитрожопые, прочухали, что из-за поведения малолетних черножопых ишаков выпрут всю диаспору, да ещё и пиZды дадут, припомнят геноцид русских в ебаном вонючем дюшамбе в 1990-м.... Поэтому эти пидарасы и извинялись сквозь зубы, нисколько не раскаиваясь...