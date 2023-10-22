Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 700 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tania Еременко
    Неплохо бы не только китайский язык в школах учить, но и корейский!!!Гениальный ход Ки...
  • Эдуард Николаев
    выход принимать на работу в Россию в место азиатов со средней азии ,корейцев и периодически их менять бригадами , а о...Гениальный ход Ки...
  • Василий
    Если диаспоры взялись решать разборки - значит действия российских полицаев на уровне плинтуса."Нам стыдно за на...

"Нам стыдно за наших земляков. Они понесут суровое наказание". Наконец-то диаспоры мигрантов включились

"Нам стыдно за наших земляков. Они понесут суровое наказание". Наконец-то диаспоры мигрантов включились

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Несколько дней назад в России в очередной раз произошёл неприятный инцидент с мигрантами, вернее два.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
star
надо было оскорбить губернатора,чтобы пошло какое-то движение,а когда этому губернатору писали письма о бездействии самарской полиции по такому же оскорблению,но пожилых женщин со стороны азербайджанского подростка и никакой реакции,все закономерно-безнаказанность ведет к беззаконию,так что я даже рада,что эти&quot;детки&quot;сдвинули камень
Ответить
1 час.
Silver Kont
Правильно, они извинились.... Ещё бы они не извинились.... Чурки, они твари хитрожопые, прочухали, что из-за поведения малолетних черножопых ишаков выпрут всю диаспору, да ещё и пиZды дадут, припомнят геноцид русских в ебаном  вонючем дюшамбе в 1990-м.... Поэтому эти пидарасы и извинялись сквозь зубы, нисколько не раскаиваясь...
Ответить
39 мин.
В
Василий
Если диаспоры взялись решать разборки - значит действия российских полицаев на уровне плинтуса.
Ответить
35 мин.

Картина дня

наверх