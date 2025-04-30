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Крымская газета

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Эксперт рассказала, как сделать шашлык безопасным для ЖКТ

Эксперт рассказала, как сделать шашлык безопасным для ЖКТ

Лишать себя шашлыков или бежать в аптеку необязательно, если знать несколько простых приемов бережной поддержки пищеварения, рассказалаРИАМО нутрициолог с 17-летним опытом, диетолог, специалист по восточной медицине Ирина Шиманская.

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