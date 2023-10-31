В Раде назвали плохим подходом разделение помощи США для Израиля и Украины

То, что конгресс США обсуждает отдельный проект о выделении Израилю экстренной дополнительной помощи в отрыве от остальных запросов — это плохие новости для Украины, считает депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
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