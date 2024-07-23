Туристам назвали хобби, которым опасно заниматься в последний день отпуска

Эксперты предостерегают туристов от полетов в течение 24 часов после погружения с аквалангом. Как сообщает издание Birmingham Mail, это связано с высоким риском декомпрессионной болезни, которая может возникнуть из-за пониженного давления в салоне самолета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии