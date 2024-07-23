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Туристам назвали хобби, которым опасно заниматься в последний день отпуска

Туристам назвали хобби, которым опасно заниматься в последний день отпуска

Эксперты предостерегают туристов от полетов в течение 24 часов после погружения с аквалангом. Как сообщает издание Birmingham Mail, это связано с высоким риском декомпрессионной болезни, которая может возникнуть из-за пониженного давления в салоне самолета.

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