На Восточном экономическом форуме 2026 года во Владивостоке глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США активно привлекают производства из Европы, где высокие цены на энергоносители снижают конкурентоспособность Евросоюза.
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