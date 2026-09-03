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Царьград

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Лавров на ВЭФ-2026: США переносят производства из Европы

Лавров на ВЭФ-2026: США переносят производства из Европы

На Восточном экономическом форуме 2026 года во Владивостоке глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США активно привлекают производства из Европы, где высокие цены на энергоносители снижают конкурентоспособность Евросоюза.

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