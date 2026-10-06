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Копеечка - Объявления Донбасса

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1 комнатная квартира 29кв.м Центрально-Городский район в Макеевке - 2 900 000 руб

1 комнатная квартира 29кв.м Центрально-Городский район в Макеевке - 2 900 000 руб

Продаётся квартира в центре 15-я линия. этаж второй, дом кирпичный, окна пластик, сан.узел плитка, колонка.

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