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На каменской трассе новое ДТП – легковушка въехала в автобус

На каменской трассе новое ДТП – легковушка въехала в автобус

Новое ДТП на каменской трассе. Как сообщают очевидцы, чуть дальше того места на 73-м км федеральной автодороги Екатеринбург – Шадринск – Курган, где накануне разбились два автомобиля, в районе заправки «Газпром» столкнулись «Фиат» и автобус.

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