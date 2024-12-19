На каменской трассе новое ДТП – легковушка въехала в автобус

Новое ДТП на каменской трассе. Как сообщают очевидцы, чуть дальше того места на 73-м км федеральной автодороги Екатеринбург – Шадринск – Курган, где накануне разбились два автомобиля, в районе заправки «Газпром» столкнулись «Фиат» и автобус.