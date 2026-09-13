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ВС РФ установили контроль над н.п. Черняков Харьковской области

ВС РФ установили контроль над н.п. Черняков Харьковской области

Подразделения группировки войск «Север» вытеснили противника из населенного пункта Черняков на Харьковском направлении Специальной военной операции.

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