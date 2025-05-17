Константинов: Украина сменит курс и начнет жить в единстве с Россией

Взвешивая вероятность восстановления добрососедских отношений между РФ и Украиной, председатель крымского парламента Владимир Константинов выразил мнение, что Киев, «настрадавшись в своих европейских странствиях», переориентируется на создание общего будущего с Москвой.
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