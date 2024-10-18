Стратегические «Ярсы» выведут на полевые позиции в Тверской области

Комиссия командования Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) проводит проверку Бологовского ракетного соединения в Тверской области, в рамках которой будут отработаны задачи с выводом подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» на полевые позиции.
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