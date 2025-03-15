Сделку о продаже TikTok в США могут заключить до апреля – Вэнс

Сделку высокого уровня относительно продажи социальной сети TikTok в Соединенных Штатах могут заключить до апреля, когда истечет предоставленный президентом Дональдом Трампом срок для переговоров по этому вопросу, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии