Сделку о продаже TikTok в США могут заключить до апреля – Вэнс

Сделку высокого уровня относительно продажи социальной сети TikTok в Соединенных Штатах могут заключить до апреля, когда истечет предоставленный президентом Дональдом Трампом срок для переговоров по этому вопросу, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.