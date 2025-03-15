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Сделку о продаже TikTok в США могут заключить до апреля – Вэнс

Сделку о продаже TikTok в США могут заключить до апреля – Вэнс

Сделку высокого уровня относительно продажи социальной сети TikTok в Соединенных Штатах могут заключить до апреля, когда истечет предоставленный президентом Дональдом Трампом срок для переговоров по этому вопросу, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

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