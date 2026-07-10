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Зак Браун: «Надеюсь, у «Макларена» будет так же много обновлений, как у «Феррари»

Исполнительный директор « Макларена » заявил, что команда планирует представить большое количество обновлений во второй половине сезона.

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