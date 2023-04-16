В России растет количество и популярность кемпингов и глэмпингов

Интерес к модульным отелям стимулируют небольшие инвестиции, наличие госсубсидий, ограниченное регулирование и растущая популярность отдыха на природе с возможностью сделать красивые фотоЧисло кемпингов и глэмпингов в России растет втрое быстрее, чем классических отелей.