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В России растет количество и популярность кемпингов и глэмпингов

В России растет количество и популярность кемпингов и глэмпингов

Интерес к модульным отелям стимулируют небольшие инвестиции, наличие госсубсидий, ограниченное регулирование и растущая популярность отдыха на природе с возможностью сделать красивые фотоЧисло кемпингов и глэмпингов в России растет втрое быстрее, чем классических отелей.

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