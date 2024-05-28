Пожар вспыхнул на федеральной трассе в Карелии

В Медвежьегорском районе по неизвестной причине загорелась хозпостройка Утром в понедельник на пульт Единой службы спасения-01 города Медвежьегорска поступило сообщение о том, что недалеко от города в районе 618-го километра федеральной трассы горит хозяйственная постройка.
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