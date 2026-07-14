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ГТРК Татарстан

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Рустам Минниханов поручил регулярно проверять АЗС из-за ажиотажа с бензином

В последние дни на автозаправочных станциях Казани наблюдается повышенный спрос на топливо. В связи с этим объемы его поставок на ряд АЗС были увеличены, однако полностью снять напряженность это не позволило.

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