Прокуратура Грузии проверит заявления президента о фальсификации выборов

С просьбой проверить заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили и ряда оппозиционных лидеров о фальсификации парламентских выборов обратился к генпрокуратуре Центризбирком республики, говорится в заявлении ЦИК, опубликованном 29 октября на его сайте.