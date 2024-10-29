Прокуратура Грузии проверит заявления президента о фальсификации выборов

С просьбой проверить заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили и ряда оппозиционных лидеров о фальсификации парламентских выборов обратился к генпрокуратуре Центризбирком республики, говорится в заявлении ЦИК, опубликованном 29 октября на его сайте.
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