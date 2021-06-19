Ликбез для Зеленского (всё равно не поможет)

Наблюдая в последние пару недель непрерывные истерики киевского режима – лично маленького клоуна Зеленского и его молодой команды, набранной по объявлению в интернате для детей с задержкой психического развития – так и хочется сказать «Что ж вы так убиваетесь? Вы же так не убьётесь!».
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