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Ликбез для Зеленского (всё равно не поможет)

Ликбез для Зеленского (всё равно не поможет)

Наблюдая в последние пару недель непрерывные истерики киевского режима – лично маленького клоуна Зеленского и его молодой команды, набранной по объявлению в интернате для детей с задержкой психического развития – так и хочется сказать «Что ж вы так убиваетесь? Вы же так не убьётесь!».

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карюкалов вячеслав
М да.
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