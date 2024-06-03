Кулинарный блогер рассказала, как правильно варить овощи

И напомнила, в какой момент их нужно солить Как правильно варить овощи: в кипящей воде или в холодной? На этот вопрос радио Sputnik ответила кулинарный блогер, технолог общественного питания Елена Ярцева.
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