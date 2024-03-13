Пранкеры Вован и Лексус предложили полякам вступить в ЧВК Порошенко, они радостно согласились

Пранк Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова), опубликованный в Telegram-канале рассказывает о том, что польские наемники Игорь Горняк и Майкл Киермач прельстились весьма высокими зарплатами и почти вступили в ЧВК «Петра Порошенко».
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