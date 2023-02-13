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Жан-Пьер Папен: «Битва Холанда и Мбаппе будет потрясающей. Все решат трофеи и результаты»

Жан-Пьер Папен: «Битва Холанда и Мбаппе будет потрясающей. Все решат трофеи и результаты»

Жан-Пьер Папен поделился ожиданиями от соперничества Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда. «Результаты, трофеи – вот что будет иметь значение.

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