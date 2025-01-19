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Смоленская Газета

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Василий Анохин поздравляет смолян с Крещением Господним

Василий Анохин поздравляет смолян с Крещением Господним

Губернатор Смоленской области Василий Анохин в своём телеграм-канале поздравляет жителей региона с Крещением Господним: «Дорогие смоляне! От всей души поздравляю вас со светлым и радостным праздником — Крещением Господним! Пусть в каждый дом приходит Божья благодать и приносит с собой духовное обновление, добро и счастье, укрепляет в нас веру».

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