Василий Анохин поздравляет смолян с Крещением Господним

Губернатор Смоленской области Василий Анохин в своём телеграм-канале поздравляет жителей региона с Крещением Господним: «Дорогие смоляне! От всей души поздравляю вас со светлым и радостным праздником — Крещением Господним! Пусть в каждый дом приходит Божья благодать и приносит с собой духовное обновление, добро и счастье, укрепляет в нас веру».