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Страна и люди

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Переговоры в Анкоридже провалились

Переговоры в Анкоридже провалились

Переговоры в Анкоридже провалилисьПо итогам переговоров Лаврова и Рубио на тему Украины Рубио заявил, что нужны "новые идеи и предложения" и что "переговоры в Анкоридже провалились".

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Эти переговоры изначально были бесперспективными... С КЕМ договариваешься, такие и результаты будут...  США после этого договора все равно поддерживали Украину и оружием (не напрямую, через ЕС), и данными со спутников.
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