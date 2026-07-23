Переговоры в Анкоридже провалилисьПо итогам переговоров Лаврова и Рубио на тему Украины Рубио заявил, что нужны "новые идеи и предложения" и что "переговоры в Анкоридже провалились".
Переговоры в Анкоридже провалились
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Эти переговоры изначально были бесперспективными... С КЕМ договариваешься, такие и результаты будут... США после этого договора все равно поддерживали Украину и оружием (не напрямую, через ЕС), и данными со спутников.
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