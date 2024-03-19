Психолог Панфилова: россияне ищут счастье за пределами Европы и США

В последнее время жители России стали более активно обращаться за помощью к психологам с конкретными запросами – выровнять самооценку и отыскать в себе ощущение счастья, рассказала семейный психолог Наталья Панфилова.
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