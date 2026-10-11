Мировые СМИ: Украинскую армию уже не спасти Обзор мировой прессы о катастрофическом положении ВСУ Independent: ВСУ испытывают серьёзные проблемы Война, которая продолжается уже почти пять лет, основательно истощила человеческие ресурсы Украины.