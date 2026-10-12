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Царьград

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В Екатеринбурге купили анализатор крови за 11 млн для онкобольных

В Екатеринбурге купили анализатор крови за 11 млн для онкобольных

Благотворительный фонд «Дети России» закупил для Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Екатеринбурга и Областного перинатального центра иммунохимический гематологический анализатор стоимостью 11 млн рублей.

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