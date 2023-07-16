Системы ПВО и флот отражают атаку БПЛА ВСУ на Севастополь

Утром в воскресенье, 16 июля, губернатор Севастополя Михаил Развожаев поделился в своем Telegram-канале информацией о том, что противовоздушная оборона активно отражает нападение дронов ВСУ около мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы.