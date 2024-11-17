В США шокированы кандидатурой Трампа на пост главы национальной разведки

Кандидатуры, предложенные избранным президентом США Дональдом Трампом на должности министров обороны Пита Хегсета и национальной разведки Тулси Габбард, вызвали недовольство среди военных и сотрудников спецслужб, как сообщает Reuters и The Financial Times.
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