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Призер ОИ в ужасе от «Игры в кальмара»: как отреагируют подростки?

Призер ОИ в ужасе от «Игры в кальмара»: как отреагируют подростки?

Опасность сериала «Игра в кальмара» для психики молодых людей отметил двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин 11 октября на странице в Instagram.

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