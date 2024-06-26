Депутат Слуцкий: доплата к страховой пенсии повысит уровень жизни пенсионеров

Россияне со стажем работы от 30 лет внесли большой вклад в развитие экономики и заслужили отдых и гарантии нормального уровня жизни после выхода на пенсию, отметил глава комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.