Военное обозрение

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«Порвут в клочья»: Американский эксперт предрёк уничтожение дивизии «Кричащие орлы» в случае её столкновения с российскими войсками на Украине

«Порвут в клочья»: Американский эксперт предрёк уничтожение дивизии «Кричащие орлы» в случае её столкновения с российскими войсками на Украине

Командование ВС США может принять решение об усилении ВСУ подразделениями американской армии в случае, если положение станет совсем тяжелым.

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