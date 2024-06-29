Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Вместо домов для военнослужащих, Белоусову достались руины в виде недостроев. Придется «разгребать»

Вместо домов для военнослужащих, Белоусову достались руины в виде недостроев. Придется «разгребать»

Назначение министра обороны Андрея Белоусова стало неожиданностью для экспертов и россиян. Новость была воспринята по-разному, но часть граждан выражала недоумение по поводу того, что новый глава ведомства – гражданский человек.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Говорить одно и тоже уже нет смысла. Шойгу отправить в отставку и под следствие. А иначе нам удачи не видать!
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11 час.
Natalia Ivanova
Шойгу и дальше будет горцевать - по ягоды ходить - или всё таки пора пришла ответить за всё что набарыжил. Неприкасаемый!- вторая собчачка.
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11 час.
Модест
Ну теперь военные аутсорсеры обоснуют и попросят выделить ещё 11 триллионов на окончание строительства. Как в анекдоте про три пакета. В первом - вали всё на меня, во втором - повинись и всё простят, в третьем - готовь три пакета. А жильё... да ну его нах...
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9 час.

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