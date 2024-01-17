Wing удвоила грузоподъёмность дронов для доставки товаров

Компания Wing, входящая в состав холдинга Alphabet, представила новый грузовой дрон, который отличается большими размерами по сравнению с выпущенными ранее моделями, а также увеличенной грузоподъёмностью.
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