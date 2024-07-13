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Гонка вооружений НАТО против России нарастает. Члены альянса стремятся воскресить свой дремлющий ВПК. "Перегревшиеся лидеры" строят новые планы

Гонка вооружений НАТО против России нарастает. Члены альянса стремятся воскресить свой дремлющий ВПК. "Перегревшиеся лидеры" строят новые планы

© AP Photo / Susan Walsh Гонка вооружений "НАТО против России" не за горами, пишет FP. Коммюнике альянса, принятое по итогам саммита, посылает сигнал западной оборонной промышленности: ее ждет период активных закупок и долгосрочных контрактов.

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