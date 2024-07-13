Гонка вооружений НАТО против России нарастает. Члены альянса стремятся воскресить свой дремлющий ВПК. "Перегревшиеся лидеры" строят новые планы

© AP Photo / Susan Walsh Гонка вооружений "НАТО против России" не за горами, пишет FP. Коммюнике альянса, принятое по итогам саммита, посылает сигнал западной оборонной промышленности: ее ждет период активных закупок и долгосрочных контрактов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии