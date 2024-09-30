Прокуратура открыла горячую линию из-за рязанских пожаров

Тем, кто знает о подобных нарушениях, предлагают звонить по номеру телефона 8-910-902-93-62. Помимо этого, ведомство по поручению главы регионально прокуратуры Дмитрия Коданева контролируют ситуацию с лесными пожарами в Рязанской области с точки зрения соблюдения законодательства.
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