Прокуратура открыла горячую линию из-за рязанских пожаров

Тем, кто знает о подобных нарушениях, предлагают звонить по номеру телефона 8-910-902-93-62. Помимо этого, ведомство по поручению главы регионально прокуратуры Дмитрия Коданева контролируют ситуацию с лесными пожарами в Рязанской области с точки зрения соблюдения законодательства.