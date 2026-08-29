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Уроженка Няндомы прошла кастинг и попала на «Битву шефов» к Ивлеву и Агзамову

Уроженка Няндомы прошла кастинг и попала на «Битву шефов» к Ивлеву и Агзамову

Дарья Петрова стала участницей популярного кулинарного шоу «Битва шефов» на федеральном телеканале. Сейчас девушка учится в Санкт-Петербурге, а ее главным увлечением остается кулинария.

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