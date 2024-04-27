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Этого вычеркиваем

Этого вычеркиваем

Не хочет на скотобойню. Хочет жить в Италии.

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Комментарии
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Eduard
Правильно!Мы вам 12 лет втолковываем,что украинцы на Украине и в мире просто &quot;мясо&quot;! Властт самозванцев вами крутит,как им надо и не в лучшую сторону.Германии нужна Украина,но на фронт шуруют украинцы,присем даже из Европы пытаются вернуть.А крыса Зеленский из каждой &quot;помощи&quot; миллиардик в Германии прячет и деловой вид корчит.Для него это не сложно,он же артист!
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10 час.
Eduard
Мы росмияне ни для украинцев ни для Украины зла не желаем,просто не хотим никаких НАТО там против нас,это та же война но чуть позже и злее,так Украину ещё больше укрепили бы.И Крым был бы у Украины если бы нп переворот оплаченый Западом!
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10 час.
Eduard
Интересно из Квартала 95 на фронт когь отправили?Люди хорошие,а вот их предводитель Зеленский оказался крысой!
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10 час.

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