Этого вычеркиваем

Eduard Правильно!Мы вам 12 лет втолковываем,что украинцы на Украине и в мире просто "мясо"! Властт самозванцев вами крутит,как им надо и не в лучшую сторону.Германии нужна Украина,но на фронт шуруют украинцы,присем даже из Европы пытаются вернуть.А крыса Зеленский из каждой "помощи" миллиардик в Германии прячет и деловой вид корчит.Для него это не сложно,он же артист!

Eduard Мы росмияне ни для украинцев ни для Украины зла не желаем,просто не хотим никаких НАТО там против нас,это та же война но чуть позже и злее,так Украину ещё больше укрепили бы.И Крым был бы у Украины если бы нп переворот оплаченый Западом!