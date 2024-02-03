В Хабаровске увековечат имя Героя России Вячеслава Макарова

Имя Героя России Вячеслава Макарова будет внесено в список на обелиске Славы в Хабаровске. Это решение было единогласно принято депутатами Хабаровской городской думы, чтобы вечно сохранить память о Герое России, погибшем, исполняя воинский долг в ходе спецоперации.
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