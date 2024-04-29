Минометные расчеты 42 мсд группировки «Днепр» уничтожили пехоту ВСУ в районе н.п. Вербовое Запорожской области

Метким огнём расчёта миномётной батареи было уничтожено не менее 10 националистов, что позволило российским подразделениям занять более выгодные позиции.
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