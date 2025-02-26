Канадцы требуют лишить Илона Маска гражданства из-за угрозы национальным интересам страны

В Канаде запущена петиция с требованием лишить гражданства старшего советника президента США Дональда Трампа Илона Маска на том основании, что он «занимается деятельностью, противоречащей национальным интересам страны».
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