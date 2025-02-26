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Аргументы недели

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Канадцы требуют лишить Илона Маска гражданства из-за угрозы национальным интересам страны

В Канаде запущена петиция с требованием лишить гражданства старшего советника президента США Дональда Трампа Илона Маска на том основании, что он «занимается деятельностью, противоречащей национальным интересам страны».

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Комментарии
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Eduard
Угроза для Канады жулики которых она ппясет и ненормальные сограждане-оккупанты!
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1 д.
Eduard
Убирайтесь мигранты с территории индейцев.Валите в старушку Европу!
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1 д.
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