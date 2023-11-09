О памятовании смерти, страшного суда по смерти и адских мучений

О памятовании смерти пойдет речь в очередном отрывке из книги «Маргаритъ», которая оказалась в редакции «ТК» с лёгкой руки Николая Семеновича Сальникова, старосты кировградского прихода храма во имя Владимирской Иконы Божией Матери.