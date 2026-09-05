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Как добраться из Калязина в Углич с 14 по 18 сентября

Как добраться из Калязина в Углич с 14 по 18 сентября

Внимание: на участке Калязин Пост — Углич временно меняется схема движения. В связи с временной отменой пригородных поездов на участке Калязин Пост – Углич, АО «МТ ППК» организует для пассажиров компенсационные автобусные рейсы.

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