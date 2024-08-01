Постпред Ирана указал на поощрение агрессии Израиля со стороны ООН

REUTERS/Eduardo Munoz Отсутствие стремления членов Совбеза ООН осудить агрессию израильской стороны на Ближнем Востоке поощряет протеже государств Запада, позволяя еврейскому государству совершать военные преступления в отношении Палестины и иных государств.
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