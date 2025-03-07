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Прогноз погоды в Крыму на 7 марта

Прогноз погоды в Крыму на 7 марта

Прогноз погоды в Крыму на 7 мартаВ Симферополе +21 и ясноВ Севастополе +15 и малооблачноВ Евпатории +14 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +14 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +20 и малооблачноВ Ялте +15 и малооблачноВ Алуште +15 и малооблачноВ Керчи +12 и ясноВ Армянске +15 и о.

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