Прогноз погоды в Крыму на 7 марта

Прогноз погоды в Крыму на 7 мартаВ Симферополе +21 и ясноВ Севастополе +15 и малооблачноВ Евпатории +14 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +14 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +20 и малооблачноВ Ялте +15 и малооблачноВ Алуште +15 и малооблачноВ Керчи +12 и ясноВ Армянске +15 и о.