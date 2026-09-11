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ДумаТВ

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Чернышов считает, что единый учебник по истории обеспечит преемственность знаний

Чернышов считает, что единый учебник по истории обеспечит преемственность знаний

Заместитель Председателя ГД Борис Чернышов (ЛДПР) считает, что единый учебник по истории обеспечит преемственность знаний.

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