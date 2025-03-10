Способный сбросить атомную бомбу на Россию космический корабль США приземлился

Многоразовый космический корабль X-37B Военно-воздушных сил (ВВС) США, способный, по мнению специалистов, сбросить атомную бомбу на Россию, завершил 434-дневный полет, проходивший в рамках миссии Orbital Test Vehicle 7 (OTV-7).
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