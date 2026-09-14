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Регионы России

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ТЭК СПб внедрила гибридную ИТ-инфраструктуру с помощью РТК-ЦОД

ТЭК СПб внедрила гибридную ИТ-инфраструктуру с помощью РТК-ЦОД

Теплоэнергетическая компания «ТЭК СПб» перевела свою ИТ-инфраструктуру на гибридную модель, в которой часть систем функционирует в облаке, а часть — на собственных серверах.

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