Русская весна

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Наступление врага на Времеевском выступе: армия России пытается ликвидировать прорыв (КАРТА)

Наступление врага на Времеевском выступе: армия России пытается ликвидировать прорыв (КАРТА)

Продолжается наступление врага на Времеевском выступе, Армия России пытается ликвидировать прорыв. Оперативная обстановка на времеевском участке южно-донецкого направления.

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