TAC: В США два года врут о причинах украинского конфликта

Экс-советник по России и специального представителя по международным делам в Госдепартаменте США Джеймс Карден в публикации для The American Conservative заявил, что американцам два года врут о причинах украинского конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии