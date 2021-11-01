Виноват ли президент в критической ситуации в стране. Ответ возможно вас удивит

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаВиноват ли президент в критической ситуации в стране. Ответ возможно вас удивит автор - Патриот России Фото из открытых источников Здравствуйте уважаемые читатели.Вернуться к статье13121НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНЧНина ЧенкинаПри вей своей кажущейся храбрости автор просто настоящий трус, прячущийся под псевдонимом. И разве это патриот, если он сладострастно смакует один негатив? Весьма сомнительно! Я не требую любви к Путину, но объективность и всесторонность освещения вопроса должны быть в почёте!Виктор ШиховцевА у нас ещё и позитив есть? Неожиданно как! Не расскажете, в какой области? Негатив невозможно смаковать. А вот смотреть на этот беспредел уже сил нет. И если пару лет назад казалось, что свет в конце тоннеля есть, то теперь увы и ах, нет его. За это время окончательно стало ясно, что у власти импотенты или откровенные враги.Сергей ПолосовОй, во многих... Прикинь: стоило только Путину подписать период с 30.10 по 07.11 локдаун, как толпа рванула по курортам за границу. Простой вопрос: "Откуда деньги, Зин?". А то в окно выгляну, а там вдоль дороги, в два ряда иномарки, иномарки, иномарки... так что насчет беспредела хотелось бы поподробнее!Виктор ШиховцевПонятие бедность, для Вас начинается с какого момента? Моя бедность наступила, когда я уже гараж не могу построить, потому как стройматериалы стали втрое дороже. А уж сосед, который построил полдома, вообще воет волком. И бросить нельзя и строить невозможно.Сергей ПолосовКакое, нахуй, "понятие бедность"? Ты кому пиздИшь, мудак ёбаный? Работать надо уёбень поганая! А если не способен работать нахуй тебе гараж. Видали, блядь, "бедняк" ёбаный - гараж оно достроить не может, сволочь!Сергей ПолосовФотографии твоего домика вывесить?РАИСА То (К-а)Да. Многие судят о жизни в стране по виду из своего окна.Ирина Степанова (Одрова)А ты не смотри.... иди и застрелись!!!Александр Надороввы с кем тут собрались спорить??? у него и ему аналогичным вместо окна картинка висит с машинами в два ряда.... и вместо мозгов методичка по Атветам оппонентам (цитирую: "нахуй, "понятие бедность"? Ты кому пиздИшь, мудак ёбаный" - вот и все аргументы).... не спорьте, спокойствие дорожеНЧНина ЧенкинаМне искренне Вас жаль! "У власти только импотенты"... А Вы б хотели в президенты?Nikolia Vovchenko"Небольшой нюанс". Чтобы оценить чью то работу или деятельность-необходимо быть таким же по-специальности или хотя бы по деятельности.А что может это чмо о себе предоставить,какие действия оно совершило,хотя бы аналогичные тому,о ком оно пытается рассусоливать..Пока что весь мир признаёт что лучше и сильнее Президента чем В.В.Путин-нет вообще.ГЕгалина еличеваа в надо смотреть жизнь в телевизоре?Nikolia VovchenkoВ кто вам не даёт хоть что то сделать,чтобы хотя бы меньше стало беспредела и(или)у власти стало меньше импотентов или откровенных врагов....?Роман Романов/Понятие бедность, для Вас начинается с какого момента? Моя бедность наступила, когда я уже гараж не могу построить, потому как стройматериалы стали втрое дороже. А уж сосед, который построил полдома, вообще воет волком. И бросить нельзя и строить невозможно./ А вы спросите у богатого немца или француза, или итальянца сколько это будет стоить у них. :-)НЧНина ЧенкинаВы просто умница! Спасибо за объективность!Николай Жиха потом из за этих забугристов новая вспышка вирусаNikolia VovchenkoНе нужно такого восхваления.Я обычный человек.Многие,если захотят,могут научиться понимать происходящееСергей ПолосовНу и проавильно, а то совкосрань взяла себе за моду рассуждать о глобальных вопросах ничего в них не понимая. Зато "Вот ЙА какойе вумнойе, как вутка!!!". А судить нужно именно по виду из своего окна, праралледьно задаваясь вопросом: "А почему у меня ни Ауди", а ржавая "копейка" (если она есть)?"Сергей ПолосовЙА не хочу его Президенты. Ему 52 года, а его из Тюменского авиаотряда ссаными тряпками на мороз вытурили (от он и не может достроить гараж), а "Президент в стране кризис устроил".Николай ЗайчиковУ. О. и ты тут .НЧНина ЧенкинаГде Вы обнаружили восхваление? У меня такой цели не было! Это просто моя оценка Вашей позиции! Дай Бог Вам здоровья, и побольше бы было на Руси здравомыслящих людей!Роман РомановГлавный перевертыш Миртесен Коленка Зайчиков проснулся ... Сейчас пойдет говно по трубам!!!Nikolia VovchenkoТак ведь и вам стоит немного постараться...."Подтолкнуть"к знаниям хотя бы несколько человек,чтобы здравомыслящих стало большеНиколай ЗайчиковУмственно отсталый , так я еще в 7 00 утра проснулся . Придурок , а ты что Газпром и к своему челдону трубу протянулВКВладимир Кудров" вот и все аргументы)."А какие весомые! )))Роман РомановКоленька, о чем ты? Может ты и проснулся в 7.00 только мозги не включил. Какой газпром и какой чалдон, и какая труба? Ни как не отошел еще от вчерашнего? Или уже по новой налакался сивухи.Николай ЗайчиковУмственно отсталый , так у тебя мозгов совсем нет , тебя и включать нечего . Ну а про трубу ты сам тут написал , что по ней говно пойдет , ты что у. о. раз не Газпром то золотарь что лиНиколай ЗайчиковНадоел придурок ухожу , пока У . О. до завтраРоман РомановТочно Коленька не протрезвел... какую то пургу гонит...Роман РомановДогоняться побежал.НЧНина ЧенкинаЭтим я и занимаюсь! Я ведь педагог!Лариса ШемисоваУже только одно "у власти импотенты" говорит о неадекватности, у вас есть предложения - предлагайте или говорите, что не верно, всем же понятно почему это произошло, в этом вины правительства нет, а остальное просто смешно, почему вдруг автор решил, что президент поддерживает миллиардеров, не он их миллиардерами сделал и до сих пор не может их ограничить - деньги за бугор выведены ещё в 90-х и там же оформлено право собственности.Евгений НатесовАффтыр, поясни, какая критическая ситуация в стране?Виктор ШиховцевЧто всё нормально? Цены, инфляция, ковидная истерия, провал всех, без исключения, реформ и проектов, нарушения конституции при впаривании прививок, правовой беспредел, неподконтрольный стране ЦБ, который поднимает ставку тогда, когда это делать нельзя.Сергей ПолосовНу, что касается ковидной истерии мы не единожды говорили, что этот психоз раскручивается СПЕЦИАЛЬНО. А остальное... фантазии недоумков.Виктор ШиховцевОстальное- это что?Евгений НатесовТак критическая ситуация какая?Виктор ШиховцевДаже один обвал медицины, которую за 2 года не смогли приготовить к вирусной атаке, приведший к огромному количеству смертей, есть критическая ситуация. Или как, сам живу, и фиг с ним? И так везде, от оборонки до космоса. Кризис в том, что ещё пару лет такого правления и мы пройдём точку невозврата.Сергей Полосовчитать учись, сука. Это тебе ни на Тюменском Ми-6 моторы нянчить. Тут МОЗГИ иметь нужно!Сергей ПолосовДа хули ты в медицине понимаешь, урод ёбаный! Да еще и "от оборонки до космоса", глобально мыслящая мразь! Тебе "точку невозврата" из Тюмени показали? Вот ты на говно и исходишь, поганьИрина Степанова (Одрова)Тебе кто платит, гнида?Роман Романов/Аффтыр, поясни, какая критическая ситуация в стране?/У него или неё зависла оплата в битках. Отслеживать стали вот и вся ситуация.Владимир ПетровЧтобы не происходило на предприятии, ответственность за всё, происходящее на этом предприятии, ВСЕГДА несёт директор предприятия!Горбатюк ВалерийНу тогда руководителей ведущих стран Европы уже пора в сортирах топить... https://mirpristrasten.mirtesen.ru/blog/43274224471/Oni-tozhe-kupili-sertifikatyi-Po-vaktsinirovannyim-stranam-Sever?utm_referrer=mirtesen.ruВладимир ПетровИменно так! Мочить!!!Роман Романов/Чтобы не происходило на предприятии, ответственность за всё, происходящее на этом предприятии, ВСЕГДА несёт директор предприятия!/ Блин и скольких директоров в застойном СССР или после за этого посадили? ;-)Леонид ВасиленкоЭто Лёха с кичи передал .тому чмо.Сергей ПолосовА в России критическая ситуация?Виктор ШиховцевВидать, некоторые проснутся, только когда бенз по 300 будет и маски заставят в квартире носить.Сергей ПолосовНе надо пиздеть в пустую! Задан конкретный вопрос: В России критическая ситуация?Виктор ШиховцевДа! С матюгальниками диалог не веду, ибо, показатель тупости.Сергей ПолосовДа пошел ты нахуй дерьмо! Видали, сука, "бедняка" - гараж ОНО достроить не может! По доброму эту мазь сейчас куда- нить в ПечорЛаг лет на десять.Пусть дальше "агитирует".Евгений НатесовВот тебе про бензин, что бы не 3,14зделОМСДОНПоказатель тупости, нести хрень.Ирина Степанова (Одрова)Ну при коммунистах и бензина не надо было(все были одинаково богатыми), машин ни у кого не было... и все было просто заебись! А теперь бедные волком воют.... бензинчик подорожал.... несчастные.... последний хрен с солью буквально доедаютИрина52В 1999 зарплата кандидата наук - 1500(средняя),доктора наук -3000. В 2019 зарплата кандидата наук 15 тыс (средняя - 46 тыс). Зарплата доктора наук - 20 тыс (в 2020 - 26). Комментарии требуются?Ирина52А трактора на чем работали? Машины на чем еду везли? На осликах, как при царе? С такими защитниками президенту не надо и врагов...Псаки отдыхает...Евгений НатесовНет. А что не так?Konstantin ПетровВ дурдоме всегда тепло, светло, все в белом и таблетки бесплатно. И никаких критических ситуаций.Сергей ПолосовТак ты читай нишчясных: ОНО "бедное", оно ГАРАЖ достроить не может. А без гаража ему спать негде, жить негде и жрать нечего...Александр Надоровпля... ты настока туп что даже не понял что тебе написано про дурдом)))Евгений НатесовKonstantin Петров трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...ММаргаритаМой сын заявил мне, что он живет плохо, потому что не может себе позволить купить еще одну квартиру в Перми. А у самого уже три квартиры в разных городах. Зажрались уже!Konstantin ПетровОпять толпа тролей ввалилась все стулья заняли и облевали все вокруг.Александр Надоровсогласен)АлексейКанал этого патриота представляет собой вой шакала у кошары. Жрать хочется, а овцы сыты.Владимир СоловьевВина Путина очевидна, но если думать и утверждать что смена одного президента что-то изменит, в лучшем случае заблуждение.Горбатюк ВалерийНу да, очевидна. Он при всей своей проницательности СЛИШКОМ МЯГОК с теми, по кому уже на зоне (или в аду) прогулы ставят. Вполне возможно, что ПООБЕЩАЛ при назначении на должность их не трогать. И до сих пор выполняет обещание (реликт какой-то, кто сейчас дольше пяти минут про с обещания помнит?)Евгений НатесовНЧНина ЧенкинаСпасибо! Ответ по-настоящему убедительный!ААлексейВина Путина В.В. в том, что но своих не бросает, а "свои" вконец оборзели особ. т.н. Греф, Кудрин и проч.Горбатюк ВалерийДа не свои они ему, иначе от него бы и не отлипали (их слоновья грация давно известна). Вот только он либо обещал их не трогать, либо пока не может (не все рычаги власти на виду)...Вера Колтышева (Алексеева)Алексей, "свои", о которых "знающие" всегда упоминают, в разговоре о ПУТИНЕ, нарисовались в начале 90-х, когда страну делили на куски и кусочки частной собственности. Народ тоже не "обидели". Каждый получил часть России в собственность в виде ваучера за 25 руб:)) Только не каждому, при таком "весёлом" дележе,. удалось вылезти в "свои". Отсюда и страдания, всё знающих, и желание говорить о "своих у Путина", забывая, что о Путине тогда ещё и не знали. Получил он ИХ в придачу к стране в 2000 году вместе с капитализмом. Ни он, ни кто другой на его месте не смогут изменить эту ситуацию. У каждого, вновь избранного, будут "СВОИ Грефы, Кудрины и проч.:). ...Куда они денутся?ПЭПитер ЭскляновДругой человек станет главой государства ситуация не изменится, такова политическая система в России. А России нужен парламент, который обладал бы сильной властью и формировал правительство, которое будет подотчетен парламенту! А президент выполнял бы представительские функции.Горбатюк ВалерийАга, по типу итальянской. Шедевральный пример власти, которой и врагу бы не пожелал :)Ирина52России нужен социализм, а не президент и парламент. Нужно строй менять, а не отдельных лицЕвгений НатесовСоциализм тупиковая ветвь развития. Он доказал свою недееспособность.Василий ШафрановТупиковая ветвь это Натесов.Семен Жаров1) Дела в подразделении ВСЕГДА характеризуют деловые качества командира (Руководителя!) данного подразделения! 2) История развития человечества убедительно доказала постоянный РОСТ (Увеличение!) ЧИСЛА прав и свобод человека и гражданина! ------------------------------------ Лично я вижу постоянное СНИЖЕНИЕ ЧИСЛА прав и свобод человека и гражданина в СССР-России, начиная с Горбачёва!!!... ... Поэтому ВСЕ руководители СССР-России, начиная с Горбачёва, являются ОТВРАТИТЕЛЬНЫМИ руководителями СССР-России с исторической точки зрения развития человечества!!!GgrainvnВ России парадоксальная ситуация на грани шизофрении - уже даже бесстыжие кремлеботы не рискуют отрицать, что Чубайс, Медведев, Кудрин, Греф, Набиуллина и им подобные, - это агенты Запада, враги России и её народа. И при этом находятся ещё «мудрецы» считающие что ВВП – полная им противоположность, хотя он их давний соратник, выдвинут на свой пост именно ими и из их среды. Поэтому все они до сих в управлении и неприкосновенны. Позиция, достойная внимания психиатра...Сергей КарамышевУ Сталина после Гражданской войны не было не только экономики, но и кадров. Население бедное, не грамотное, разруха, болезни , голод. Через 10 лет его правления страна стала индустриальной державой. Сколько лет Путин у власти? И что? Он не живет страной и не любит ее. Любит себя, живет для себя. И так будет вечно. Так нам и надо.Людмила Палкина (Белякова)Зато у сталина был автомат, под дулом которого мы дружно маршировали в светлое будущее. При сталине вы бы даже в мыслях не посмели обвинять вождя, а сейчас сидите здесь, и говорить можете всё, что вздумается.Евгений НатесовВот только не надо про Сталина. За время его правления погибло несколько десятков миллионов советских граждан.ССашаНе зашто было.ААлександрЕсть такая птичка не…Владимир СВТы СУКА когда врать про миллионы перестанешь ??? До каких пор ты будешь вводить народ в заблуждение ??? ТРЕПЛО ..ССашаНе под автоматом, а верили в светлое будущее и обвинять его не за што было, были комсомольские стройки, днепрогэс, бам, и т.д., и шла молодёжь не под дулом автомата как ты тут расписываешь а добровольно с верой в Сталина, в будущее и отстроились, построили действительно мощную державу, а щас за путина пойдут ??, есть хоть какая то надежда даже не на будущее а хотя бы на завтрашний день?, и кстати при Сталине было оправдательных приговоров больше, а щас их нет вообще, есть какая то доля процента так это едросов отмазывают от преступлений..Ирина52Путин не белый и не черный, а черно-белый, 50 на 50. Во внешней политике +, во внутренней - провал.Евгений НатесовПровал? Так богато как при Путине мы ещё никогда не жили.Василий ШафрановНу да. Подкидывают вам холуям иудины 30 сребренников. Вот и живете за счет народа.ССашаВо внешней тоже минус, ни одного друга не осталось, на день победы приехал только этот как его рахмон чтоль....Евгений НатесовЗато в 90-е все друзья были, особенно пиндосы.Роман РомановВасенка, а расскажи как это они живут за счет народа? Ну-ка, поподробнее об твоем родном предприятии. Кто там в акционерах то? И почему у вас там аудит Лондонская компания проводит? Уж не на буржуинов ли ты там отработал? Что теперь за весь наш народ расписываешься? Ну-ка расскажи ка народу как ты на Диму Рыболовлева, на Сулеймана Керимова, на Сашу Несис, на Филю Гальчева, на Шурика Мамута. Как на их офшоры горбатился? И кто из нас Иуда выходит? Вот чья бы корова мычала, а твоя помалкивала насчет 30 серебренников.ССашаДа, на всём земном шарике только пыня белый и пушистый, а остальные президенты дённо и нощно ночей не спят, тока и думают как нам недоСтрану Россию развалить и напакостить, только вот пыня их всех объябал сам на хер всё развалил, пиндосам ничё не оставил...Евгений НатесовТы, болезный, о чём?ССашаЧинуши и олигархи да живут, дворцов и яхт себе понастроили на народные деньги.Павелнет критической ситуации в стране, есть провокатор ставя этот не существующий вопрос, чтоб вытащить его на обсуждение и множить высказывания отдельных идиотов и таких же провокаторов. Хорошо что эти дебилы на виду и можно их во время нейтрализовать выставив их провокацию на видЕФЕлена ФадееваА разве нам ещё позволено думать!? По-моему, за нас уже давно всё решено... И наше мнение никого не интересует...Павелто есть вы своё мнение ставите выше моего, безальтернативным? Да, за нас решают экономисты, военные, медики и тд, которые специалисты и мы их выбрали. Вы знаете как делать или так, за всё против?ССашаТакже за нас решают и дарят китайцам и норвегам территории, за копейки продают и сжигают сибирский лес, завозят ядерные отходы, вырубают скверы под строительство, внедряют в учебные заведения егэ т.е.(растят дебилов), оптимизируют больницы, школы, детсадики, уничтожили с/х, ит.д и т.п. то есть всё это должны решать "наши специалисты" то есть брат,сват, кум, любовники и любовницы, ит.д. и т.п. нашего солнцеликого сцаря, правильно???Комментировать
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