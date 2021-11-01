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  • Алексей
    Вы, наверное, не в том возрасте, который позволяет вспомнить один из постулатов минувших дней-" Коммунизм-есть советс...Американцы платят...

Виноват ли президент в критической ситуации в стране. Ответ возможно вас удивит

Виноват ли президент в критической ситуации в стране. Ответ возможно вас удивит

автор - Патриот России Фото из открытых источников Здравствуйте уважаемые читатели.

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Нина Ченкина
При вей своей кажущейся храбрости автор просто настоящий трус, прячущийся под псевдонимом. И разве это патриот, если он сладострастно смакует один негатив? Весьма сомнительно! Я не требую любви к Путину, но объективность и всесторонность освещения вопроса должны быть в почёте!
Виктор Шиховцев
А у нас ещё и позитив есть? Неожиданно как! Не расскажете, в какой области? Негатив невозможно смаковать. А вот смотреть на этот беспредел уже сил нет. И если пару лет назад казалось, что свет в конце тоннеля есть, то теперь увы и ах, нет его. За это время окончательно стало ясно, что у власти импотенты или откровенные враги.
Сергей Полосов
Ой, во многих... Прикинь: стоило только Путину подписать период с 30.10 по 07.11 локдаун, как толпа рванула по курортам за границу. Простой вопрос: "Откуда деньги, Зин?". А то в окно выгляну, а там вдоль дороги, в два ряда иномарки, иномарки, иномарки... так что насчет беспредела хотелось бы поподробнее!
Виктор Шиховцев
Понятие бедность, для Вас начинается с какого момента? Моя бедность наступила, когда я уже гараж не могу построить, потому как стройматериалы стали втрое дороже. А уж сосед, который построил полдома, вообще воет волком. И бросить нельзя и строить невозможно.
Сергей Полосов
Какое, нахуй, "понятие бедность"? Ты кому пиздИшь, мудак ёбаный? Работать надо уёбень поганая! А если не способен работать нахуй тебе гараж. Видали, блядь, "бедняк" ёбаный - гараж оно достроить не может, сволочь!
Сергей Полосов
Фотографии твоего домика вывесить?
РАИСА То (К-а)
Да. Многие судят о жизни в стране по виду из своего окна.
Ирина Степанова (Одрова)
А ты не смотри.... иди и застрелись!!!
Александр Надоров
вы с кем тут собрались спорить??? у него и ему аналогичным вместо окна картинка висит с машинами в два ряда.... и вместо мозгов методичка по Атветам оппонентам (цитирую: "нахуй, "понятие бедность"? Ты кому пиздИшь, мудак ёбаный" - вот и все аргументы).... не спорьте, спокойствие дороже
Нина Ченкина
Мне искренне Вас жаль! "У власти только импотенты"... А Вы б хотели в президенты?
Nikolia Vovchenko
"Небольшой нюанс". Чтобы оценить чью то работу или деятельность-необходимо быть таким же по-специальности или хотя бы по деятельности.А что может это чмо о себе предоставить,какие действия оно совершило,хотя бы аналогичные тому,о ком оно пытается рассусоливать..Пока что весь мир признаёт что лучше и сильнее Президента чем В.В.Путин-нет вообще.
галина еличева
а в надо смотреть жизнь в телевизоре?
Nikolia Vovchenko
В кто вам не даёт хоть что то сделать,чтобы хотя бы меньше стало беспредела и(или)у власти стало меньше импотентов или откровенных врагов....?
Роман Романов
/Понятие бедность, для Вас начинается с какого момента? Моя бедность наступила, когда я уже гараж не могу построить, потому как стройматериалы стали втрое дороже. А уж сосед, который построил полдома, вообще воет волком. И бросить нельзя и строить невозможно./ А вы спросите у богатого немца или француза, или итальянца сколько это будет стоить у них. :-)
Нина Ченкина
Вы просто умница! Спасибо за объективность!
Николай Жих
а потом из за этих забугристов новая вспышка вируса
Nikolia Vovchenko
Не нужно такого восхваления.Я обычный человек.Многие,если захотят,могут научиться понимать происходящее
Сергей Полосов
Ну и проавильно, а то совкосрань взяла себе за моду рассуждать о глобальных вопросах ничего в них не понимая. Зато "Вот ЙА какойе вумнойе, как вутка!!!". А судить нужно именно по виду из своего окна, праралледьно задаваясь вопросом: "А почему у меня ни Ауди", а ржавая "копейка" (если она есть)?"
Сергей Полосов
ЙА не хочу его Президенты. Ему 52 года, а его из Тюменского авиаотряда ссаными тряпками на мороз вытурили (от он и не может достроить гараж), а "Президент в стране кризис устроил".
Николай Зайчиков
У. О. и ты тут .
Нина Ченкина
Где Вы обнаружили восхваление? У меня такой цели не было! Это просто моя оценка Вашей позиции! Дай Бог Вам здоровья, и побольше бы было на Руси здравомыслящих людей!
Роман Романов
Главный перевертыш Миртесен Коленка Зайчиков проснулся ... Сейчас пойдет говно по трубам!!!
Nikolia Vovchenko
Так ведь и вам стоит немного постараться...."Подтолкнуть"к знаниям хотя бы несколько человек,чтобы здравомыслящих стало больше
Николай Зайчиков
Умственно отсталый , так я еще в 7 00 утра проснулся . Придурок , а ты что Газпром и к своему челдону трубу протянул
Владимир Кудров
" вот и все аргументы)."А какие весомые! )))
Роман Романов
Коленька, о чем ты? Может ты и проснулся в 7.00 только мозги не включил. Какой газпром и какой чалдон, и какая труба? Ни как не отошел еще от вчерашнего? Или уже по новой налакался сивухи.
Николай Зайчиков
Умственно отсталый , так у тебя мозгов совсем нет , тебя и включать нечего . Ну а про трубу ты сам тут написал , что по ней говно пойдет , ты что у. о. раз не Газпром то золотарь что ли
Николай Зайчиков
Надоел придурок ухожу , пока У . О. до завтра
Роман Романов
Точно Коленька не протрезвел... какую то пургу гонит...
Роман Романов
Догоняться побежал.
Нина Ченкина
Этим я и занимаюсь! Я ведь педагог!
Лариса Шемисова
Уже только одно "у власти импотенты" говорит о неадекватности, у вас есть предложения - предлагайте или говорите, что не верно, всем же понятно почему это произошло, в этом вины правительства нет, а остальное просто смешно, почему вдруг автор решил, что президент поддерживает миллиардеров, не он их миллиардерами сделал и до сих пор не может их ограничить - деньги за бугор выведены ещё в 90-х и там же оформлено право собственности.
Евгений Натесов
Аффтыр, поясни, какая критическая ситуация в стране?
Виктор Шиховцев
Что всё нормально? Цены, инфляция, ковидная истерия, провал всех, без исключения, реформ и проектов, нарушения конституции при впаривании прививок, правовой беспредел, неподконтрольный стране ЦБ, который поднимает ставку тогда, когда это делать нельзя.
Сергей Полосов
Ну, что касается ковидной истерии мы не единожды говорили, что этот психоз раскручивается СПЕЦИАЛЬНО. А остальное... фантазии недоумков.
Виктор Шиховцев
Остальное- это что?
Евгений Натесов
Так критическая ситуация какая?
Виктор Шиховцев
Даже один обвал медицины, которую за 2 года не смогли приготовить к вирусной атаке, приведший к огромному количеству смертей, есть критическая ситуация. Или как, сам живу, и фиг с ним? И так везде, от оборонки до космоса. Кризис в том, что ещё пару лет такого правления и мы пройдём точку невозврата.
Сергей Полосов
читать учись, сука. Это тебе ни на Тюменском Ми-6 моторы нянчить. Тут МОЗГИ иметь нужно!
Сергей Полосов
Да хули ты в медицине понимаешь, урод ёбаный! Да еще и "от оборонки до космоса", глобально мыслящая мразь! Тебе "точку невозврата" из Тюмени показали? Вот ты на говно и исходишь, погань
Ирина Степанова (Одрова)
Тебе кто платит, гнида?
Роман Романов
/Аффтыр, поясни, какая критическая ситуация в стране?/У него или неё зависла оплата в битках. Отслеживать стали вот и вся ситуация.
Владимир Петров
Чтобы не происходило на предприятии, ответственность за всё, происходящее на этом предприятии, ВСЕГДА несёт директор предприятия!
Горбатюк Валерий
Ну тогда руководителей ведущих стран Европы уже пора в сортирах топить... https://mirpristrasten.mirtesen.ru/blog/43274224471/Oni-tozhe-kupili-sertifikatyi-Po-vaktsinirovannyim-stranam-Sever?utm_referrer=mirtesen.ru
Владимир Петров
Именно так! Мочить!!!
Роман Романов
/Чтобы не происходило на предприятии, ответственность за всё, происходящее на этом предприятии, ВСЕГДА несёт директор предприятия!/ Блин и скольких директоров в застойном СССР или после за этого посадили? ;-)
Леонид Василенко
Это Лёха с кичи передал .тому чмо.
Сергей Полосов
А в России критическая ситуация?
Виктор Шиховцев
Видать, некоторые проснутся, только когда бенз по 300 будет и маски заставят в квартире носить.
Сергей Полосов
Не надо пиздеть в пустую! Задан конкретный вопрос: В России критическая ситуация?
Виктор Шиховцев
Да! С матюгальниками диалог не веду, ибо, показатель тупости.
Сергей Полосов
Да пошел ты нахуй дерьмо! Видали, сука, "бедняка" - гараж ОНО достроить не может! По доброму эту мазь сейчас куда- нить в ПечорЛаг лет на десять.Пусть дальше "агитирует".
Евгений Натесов
Вот тебе про бензин, что бы не 3,14здел
ОМСДОН
Показатель тупости, нести хрень.
Ирина Степанова (Одрова)
Ну при коммунистах и бензина не надо было(все были одинаково богатыми), машин ни у кого не было... и все было просто заебись! А теперь бедные волком воют.... бензинчик подорожал.... несчастные.... последний хрен с солью буквально доедают
Ирина52
В 1999 зарплата кандидата наук - 1500(средняя),доктора наук -3000. В 2019 зарплата кандидата наук 15 тыс (средняя - 46 тыс). Зарплата доктора наук - 20 тыс (в 2020 - 26). Комментарии требуются?
Ирина52
А трактора на чем работали? Машины на чем еду везли? На осликах, как при царе? С такими защитниками президенту не надо и врагов...Псаки отдыхает...
Евгений Натесов
Нет. А что не так?
Konstantin Петров
В дурдоме всегда тепло, светло, все в белом и таблетки бесплатно. И никаких критических ситуаций.
Сергей Полосов
Так ты читай нишчясных: ОНО "бедное", оно ГАРАЖ достроить не может. А без гаража ему спать негде, жить негде и жрать нечего...
Александр Надоров
пля... ты настока туп что даже не понял что тебе написано про дурдом)))
Евгений Натесов
Konstantin Петров трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Маргарита
Мой сын заявил мне, что он живет плохо, потому что не может себе позволить купить еще одну квартиру в Перми. А у самого уже три квартиры в разных городах. Зажрались уже!
Konstantin Петров
Опять толпа тролей ввалилась все стулья заняли и облевали все вокруг.
Александр Надоров
согласен)
Алексей
Канал этого патриота представляет собой вой шакала у кошары. Жрать хочется, а овцы сыты.
Владимир Соловьев
Вина Путина очевидна, но если думать и утверждать что смена одного президента что-то изменит, в лучшем случае заблуждение.
Горбатюк Валерий
Ну да, очевидна. Он при всей своей проницательности СЛИШКОМ МЯГОК с теми, по кому уже на зоне (или в аду) прогулы ставят. Вполне возможно, что ПООБЕЩАЛ при назначении на должность их не трогать. И до сих пор выполняет обещание (реликт какой-то, кто сейчас дольше пяти минут про с обещания помнит?)
Евгений Натесов
Нина Ченкина
Спасибо! Ответ по-настоящему убедительный!
Алексей
Вина Путина В.В. в том, что но своих не бросает, а "свои" вконец оборзели особ. т.н. Греф, Кудрин и проч.
Горбатюк Валерий
Да не свои они ему, иначе от него бы и не отлипали (их слоновья грация давно известна). Вот только он либо обещал их не трогать, либо пока не может (не все рычаги власти на виду)...
Вера Колтышева (Алексеева)
Алексей, "свои", о которых "знающие" всегда упоминают, в разговоре о ПУТИНЕ, нарисовались в начале 90-х, когда страну делили на куски и кусочки частной собственности. Народ тоже не "обидели". Каждый получил часть России в собственность в виде ваучера за 25 руб:)) Только не каждому, при таком "весёлом" дележе,. удалось вылезти в "свои". Отсюда и страдания, всё знающих, и желание говорить о "своих у Путина", забывая, что о Путине тогда ещё и не знали. Получил он ИХ в придачу к стране в 2000 году вместе с капитализмом. Ни он, ни кто другой на его месте не смогут изменить эту ситуацию. У каждого, вновь избранного, будут "СВОИ Грефы, Кудрины и проч.:). ...Куда они денутся?
Питер Эсклянов
Другой человек станет главой государства ситуация не изменится, такова политическая система в России. А России нужен парламент, который обладал бы сильной властью и формировал правительство, которое будет подотчетен парламенту! А президент выполнял бы представительские функции.
Горбатюк Валерий
Ага, по типу итальянской. Шедевральный пример власти, которой и врагу бы не пожелал :)
Ирина52
России нужен социализм, а не президент и парламент. Нужно строй менять, а не отдельных лиц
Евгений Натесов
Социализм тупиковая ветвь развития. Он доказал свою недееспособность.
Василий Шафранов
Тупиковая ветвь это Натесов.
Семен Жаров
1) Дела в подразделении ВСЕГДА характеризуют деловые качества командира (Руководителя!) данного подразделения! 2) История развития человечества убедительно доказала постоянный РОСТ (Увеличение!) ЧИСЛА прав и свобод человека и гражданина! ------------------------------------ Лично я вижу постоянное СНИЖЕНИЕ ЧИСЛА прав и свобод человека и гражданина в СССР-России, начиная с Горбачёва!!!... ... Поэтому ВСЕ руководители СССР-России, начиная с Горбачёва, являются ОТВРАТИТЕЛЬНЫМИ руководителями СССР-России с исторической точки зрения развития человечества!!!
grainvn
В России парадоксальная ситуация на грани шизофрении - уже даже бесстыжие кремлеботы не рискуют отрицать, что Чубайс, Медведев, Кудрин, Греф, Набиуллина и им подобные, - это агенты Запада, враги России и её народа. И при этом находятся ещё «мудрецы» считающие что ВВП – полная им противоположность, хотя он их давний соратник, выдвинут на свой пост именно ими и из их среды. Поэтому все они до сих в управлении и неприкосновенны. Позиция, достойная внимания психиатра...
Сергей Карамышев
У Сталина после Гражданской войны не было не только экономики, но и кадров. Население бедное, не грамотное, разруха, болезни , голод. Через 10 лет его правления страна стала индустриальной державой. Сколько лет Путин у власти? И что? Он не живет страной и не любит ее. Любит себя, живет для себя. И так будет вечно. Так нам и надо.
Людмила Палкина (Белякова)
Зато у сталина был автомат, под дулом которого мы дружно маршировали в светлое будущее. При сталине вы бы даже в мыслях не посмели обвинять вождя, а сейчас сидите здесь, и говорить можете всё, что вздумается.
Евгений Натесов
Вот только не надо про Сталина. За время его правления погибло несколько десятков миллионов советских граждан.
Саша
Не зашто было.
Александр
Есть такая птичка не…
Владимир СВ
Ты СУКА когда врать про миллионы перестанешь ??? До каких пор ты будешь вводить народ в заблуждение ??? ТРЕПЛО ..
Саша
Не под автоматом, а верили в светлое будущее и обвинять его не за што было, были комсомольские стройки, днепрогэс, бам, и т.д., и шла молодёжь не под дулом автомата как ты тут расписываешь а добровольно с верой в Сталина, в будущее и отстроились, построили действительно мощную державу, а щас за путина пойдут ??, есть хоть какая то надежда даже не на будущее а хотя бы на завтрашний день?, и кстати при Сталине было оправдательных приговоров больше, а щас их нет вообще, есть какая то доля процента так это едросов отмазывают от преступлений..
Ирина52
Путин не белый и не черный, а черно-белый, 50 на 50. Во внешней политике +, во внутренней - провал.
Евгений Натесов
Провал? Так богато как при Путине мы ещё никогда не жили.
Василий Шафранов
Ну да. Подкидывают вам холуям иудины 30 сребренников. Вот и живете за счет народа.
Саша
Во внешней тоже минус, ни одного друга не осталось, на день победы приехал только этот как его рахмон чтоль....
Евгений Натесов
Зато в 90-е все друзья были, особенно пиндосы.
Роман Романов
Васенка, а расскажи как это они живут за счет народа? Ну-ка, поподробнее об твоем родном предприятии. Кто там в акционерах то? И почему у вас там аудит Лондонская компания проводит? Уж не на буржуинов ли ты там отработал? Что теперь за весь наш народ расписываешься? Ну-ка расскажи ка народу как ты на Диму Рыболовлева, на Сулеймана Керимова, на Сашу Несис, на Филю Гальчева, на Шурика Мамута. Как на их офшоры горбатился? И кто из нас Иуда выходит? Вот чья бы корова мычала, а твоя помалкивала насчет 30 серебренников.
Саша
Да, на всём земном шарике только пыня белый и пушистый, а остальные президенты дённо и нощно ночей не спят, тока и думают как нам недоСтрану Россию развалить и напакостить, только вот пыня их всех объябал сам на хер всё развалил, пиндосам ничё не оставил...
Евгений Натесов
Ты, болезный, о чём?
Саша
Чинуши и олигархи да живут, дворцов и яхт себе понастроили на народные деньги.
Павел
нет критической ситуации в стране, есть провокатор ставя этот не существующий вопрос, чтоб вытащить его на обсуждение и множить высказывания отдельных идиотов и таких же провокаторов. Хорошо что эти дебилы на виду и можно их во время нейтрализовать выставив их провокацию на вид
Елена Фадеева
А разве нам ещё позволено думать!? По-моему, за нас уже давно всё решено... И наше мнение никого не интересует...
Павел
то есть вы своё мнение ставите выше моего, безальтернативным? Да, за нас решают экономисты, военные, медики и тд, которые специалисты и мы их выбрали. Вы знаете как делать или так, за всё против?
Саша
Также за нас решают и дарят китайцам и норвегам территории, за копейки продают и сжигают сибирский лес, завозят ядерные отходы, вырубают скверы под строительство, внедряют в учебные заведения егэ т.е.(растят дебилов), оптимизируют больницы, школы, детсадики, уничтожили с/х, ит.д и т.п. то есть всё это должны решать "наши специалисты" то есть брат,сват, кум, любовники и любовницы, ит.д. и т.п. нашего солнцеликого сцаря, правильно???

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