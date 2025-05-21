Береговая охрана Китая проследила за пополнением Филиппинами запасов для военного корабля, незаконно севшего на мель вблизи рифа Жэньай

Пекин, 20 мая /Синьхуа/ -- С санкции Китая филиппинская сторона 16 мая с помощью гражданского судна пополнила запасы предметов первой необходимости на военном корабле, незаконно севшем на мель в водах вблизи рифа Жэньай в Южно-Китайском море, сообщил во вторник официальный представитель Береговой охраны Китая /БОК/ Лю Дэцзюнь.
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